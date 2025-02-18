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В Челябинской области назвали разницу цен на новое жилье в объявлениях и при сделках

Исследование на рынке недвижимости выяснила, на сколько опускаются продавцы при продаже нового жилья в Челябинске.

Свой анализ ситуации на рынке новостроек представили специалисты сервиса «Домклик», а опубликовал результаты данного среза РБК. В Челябинской области средняя цена квадратного метра в новом жилье, по этим выкладкам, в январе 2025 года при сделках составила 119,1 тыс. рублей (за месяц показатель увеличился на 2%). Заметим, что среди крупных российских регионов на Южном Урале фиксируют одни из самых недорогих новостроек.

Отдельно аналитики смогли оценить, как различается медианная цена квадратного метра нового жилья в подаваемых объявлениях и при проведении сделки. В Челябинской области это разница составляет 8,9%, таким образом продавцы скидывают с «квадрата» практически 10 тысяч рублей.

экономика
недвижимость