В Челябинской области назвали разницу цен на новое жилье в объявлениях и при сделках

Свой анализ ситуации на рынке новостроек представили специалисты сервиса «Домклик», а опубликовал результаты данного среза РБК. В Челябинской области средняя цена квадратного метра в новом жилье, по этим выкладкам, в январе 2025 года при сделках составила 119,1 тыс. рублей (за месяц показатель увеличился на 2%). Заметим, что среди крупных российских регионов на Южном Урале фиксируют одни из самых недорогих новостроек.