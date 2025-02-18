В Перми сеть газетных киосков резко увеличила убытки

ООО «Пресса», созданное в 1999 году, занимается арендой и управлением недвижимостью. По данным «Ъ-Прикамье», под управлением компании находится около ста киосков в Перми. С 2016 года организацию контролировал пермский юрист Дмитрий Лепешкин, совладелец юридической компании «Шилков и партнеры» (Пермь) и единственный собственник столичного бюро «Да Лигал».