Курсы валют на 18 февраля, цены на нефть и металлы

Нефть
Движение цен на нефть было лишено четкой направленности в понедельник, пишет Интерфакс-Казахстан.
Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:08 аст торговались по 74,9 доллара за баррель, что на 0,16 доллара (0,21%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.
Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились к этому времени на 0,26 доллара (0,37%), до 71 доллар за баррель.
Металлы
Котировки фьючерсов на золото выросли во время европейской сессии в понедельник. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в апреле торговались по цене 2 910,9 доллара за тройскую унцию, к 22:10 аст поднявшись на 0,35%. Фьючерс на серебро с поставкой в марте вырос на 0,03%, достигнув отметки 32,85 доллара за тройскую унцию.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 22:15 аст bitcoin торговался по 95 601,8 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты снизилась на 1,18%, а ее капитализация составила 1,89 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 728,8 доллара, повысившись в цене на 2,1%. Капитализация этой криптовалюты составила 328,9 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,17 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 18 февраля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 17 февраля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 17 февраля.
1 австралийский доллар 317,45 тенге.
1 азербайджанский манат 294,25 тенге.
10 армянский драм 12,62 тенге.
1 белорусский рубль 152,71 тенге.
1 бразильский реал 87,45 тенге.
10 венгерских форинтов 13,02 тенге.
1 гонконгский доллар 64,12 тенге.
1 грузинский лари 179,34 тенге.
1 датская крона 70,13 тенге.
1 дирхам ОАЭ 135,8 тенге.
1 доллар США 498,75 тенге.
1 евро 523,09 тенге.
1 индийская рупия 5,74 тенге.
1000 иранский риал 11,9 тенге.
1 канадский доллар 351,48 тенге.
1 китайский юань 68,68 тенге.
1 кувейтский динар 1616,8 тенге.
1 кыргызский сом 5,7 тенге.
1 малазийский ринггит 112,53 тенге.
1 мексиканский песо 24,46 тенге.
1 молдавский лей 26,92 тенге.
1 норвежская крона 44,89 тенге.
1 польский злотый 125,8 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 132,9 тенге.
1 российский рубль 5,46 тенге.
1 СДР 653,59 тенге.
1 сингапурский доллар 372,02 тенге.
1 таджикский сомони 45,97 тенге.
1 тайский бат 14,81 тенге.
1 турецкая лира 13,77 тенге.
100 узбекских сумов 3,84 тенге.
1 украинская гривна 12,01 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 628,52 тенге.
1 чешская крона 20,89 тенге.
1 шведская крона 46,59 тенге.
1 швейцарский франк 553,74 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,06 тенге.
100 южнокорейских вон 34,57 тенге.
1 японская иена 3,29 тенге.