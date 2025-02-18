Курсы валют на 18 февраля, цены на нефть и металлы

Котировки фьючерсов на золото выросли во время европейской сессии в понедельник. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в апреле торговались по цене 2 910,9 доллара за тройскую унцию, к 22:10 аст поднявшись на 0,35%. Фьючерс на серебро с поставкой в марте вырос на 0,03%, достигнув отметки 32,85 доллара за тройскую унцию.