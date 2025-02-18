Под Волгоградом на территории «Юного ястреба» построят конгресс-центр за 537 млн рублей

Как сообщает ИА «Высота 102», на эти средства власти планируют построить три новых модульных объекта. Исполнителя работ чиновники определят по итогу открытого аукциона.
Согласно проектно-сметной документации, здесь в течение нескольких месяцев должны появиться конгресс-центр, столовая и склад.
Площадка для проведения форумов будет одноэтажной. Здание должно быть построено по модульной, быстровозводимой технологии. На первом этаже разместятся гардероб, две входные группы, буфет, санитарные и технические помещения, а также подиум. Здесь же на крыше предусмотрена смотровая площадка.
Неподалёку будет возведено одноэтажное отдельно стоящее здание столовой площадью 468 кв. метров. Оно будет примыкать к уже действующему пищеблоку и позволить увеличить его пропускную способность.
Здесь же обустроят и склад площадью 630 кв. метров.
Все модульные сооружения должны иметь срок службы не менее 20 лет. При этом властей устроит довольно скромный срок гарантийного обслуживания объектов: 12 месяцев для конгресс-центра, а также 36 месяцев для столовой и складского сооружения.
Отметим, ранее редакция сообщала о строительстве на территории «Юного ястреба» модульного бассейна. Новый объект появится в Средней Ахтубе в течение ближайших месяцев, на эти цели из бюджета выделено 300 млн рублей. Планы по развитию уникального центра для военно-патриотического воспитания детей анонсировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.