Под Волгоградом на территории «Юного ястреба» построят конгресс-центр за 537 млн рублей

Площадка для проведения форумов будет одноэтажной. Здание должно быть построено по модульной, быстровозводимой технологии. На первом этаже разместятся гардероб, две входные группы, буфет, санитарные и технические помещения, а также подиум. Здесь же на крыше предусмотрена смотровая площадка.