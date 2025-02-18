Радуйтесь чайнику и холодильнику: цены на электричество шокировали жителей

Так что, как именно рассчитывают данные по газификации, непонятно. Может чиновники подсчитали, сколько котельных перевели на газ? После сложили количество жителей, которые получают тепло от них и выявили средний процент? Не исключено. Могли бы взять только две владивостокские ТЭЦ — тепло от них получают практически треть жителей Приморья. При таком раскладе с газификацией в крае вообще все супер. Главное отчетность очень красивая получается.

Забавно, что количество приморцев, которые пользуются исключительно электрокотлами для отопления частных домов чиновники уточнить не смогли. Наоборот они подчеркнули, что помимо электрического отопления есть альтернативные способы: дрова, уголь и газ. Есть и еще одна немаловажная деталь — в самом Владивостоке уже построены и еще строятся множество жилых комплексов, где все отопление исключительно электрическое, еще больше домов технически и конструкционно не имеют подключения к системе горячего водоснабжения. Это нормальная практика застройщиков последних 15 лет. Об этом аспекте регионального энергопотребления тоже подумать забыли? Опять надо разбираться?