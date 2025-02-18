Радуйтесь чайнику и холодильнику: цены на электричество шокировали жителей

Скандал вокруг повышения энерготарифов для населения в Приморье набирает обороты, в числе недовольных оказались даже депутаты Госдумы, а к делу подключают Генеральную прокуратуру. Началось все с того, что в феврале приморцы получили квитанции за электроэнергию с суммами на порядок превышающими значения предыдущих месяцев. Власти назвали причиной введение социальной нормы на территории всей страны. Однако все оказалось не так просто и многие уверены, что при должной расторопности чиновников конечные суммы могли быть значительно ниже. В истории разбиралось ИА DEITA.RU.
Последнюю неделю социальные сети Приморья кипят праведным гневом — жители сел и частных домовладений публикуют свои квитанции за электроэнергию. Суммы, которые люди оказались должны энергетикам, мягко говоря, подросли. У кого-то расходы на «лампочки Ильича» выросли на 20−30%, а некоторые прямо-таки сорвали «джек-пот» — счета увеличились практически в два раза.
Откуда же повышение? Приморские власти для разъяснения провели даже пресс-конференцию, где целый заместитель председателя правительства Владимир Малюшицкий пытался объяснить, что мол повышение связано с введением социальной нормы на территории всей страны. Новая система предусматривает три тарифа: льготный — 3900кВт/ч, экономически-обоснованный (3900−6000 кВт/ч) и как для коммерческих потребителей (свыше 6000 кВт/ч). По первому тарифу стоимость 1 кВт — 3,56 (для сельских территорий) и 4,07 рублей (для городских); по второму один кВт от 4,34 до 4,96 рублей и последний тариф предусматривает стоимость от 6,38 кВт до 7,30 рублей.
По словам Малюшицкого, наибольшее увеличение сумм в квитанциях ощутили жители больших домов от 140 квадратных метров. Он даже подчеркнул, что есть в регионе частные дома общей квадратуры свыше 800 кв. м, а в некоторых коттеджах есть электросауны, теплые бассейны и многое другое. Территориально это жители Артема и Надеждинского района.
«Мы видим, что по всему краю менее 1% населения попало под высокий тариф (третий вариант), а массовые жалобы — это попытка создать искусственный ажиотаж. Для примера: в Спасском районе более 16 тысяч лицевых счетов, но только чуть более 40 счетов перешли в диапазон повышенного тарифа», — рассказал Малюшицкий.
Ну то есть, следуя логике гражданина Малюшицкого, и активным кивкам чиновника в сторону энергоемких благ цивилизации и многометровых особняков, можно предположить, что это такой завуалированный налог на богатых. Вот только такая позиция явно граничит с абсурдом — деньги-то пойдут не на социальные программы бюджета, а прямиком в карманы энергокомпании, которая к государству имеет весьма опосредованное отношение.
При этом чиновник уверен, что выделенной нормы в 3900 кВт должно хватать приморцам, чтоб пользоваться бытовой техникой и отапливать дом площадью до 140 квадратных метров. «У нас все подсчитано: чайник, телевизор, плита, посудомоечная машина и другая техника, плюс котел отопления, — выделенной нормы предостаточно. Плюс не стоит забывать, что использование современного оборудования снижает расходы: есть большое количество котлов, которые настраиваются на необходимый объем потребления электроэнергии», — добавил Малюшицкий. Из слов Малюшицкого конечно совсем не понятно, где он видел такой чудо-котел, который даже без использования жидкого или твердого топлива сам понижает мощность электричества и при этом отапливает помещение? Ну, а с тем, что по, мнению г-на зампреда, в конце первой четверти 21 века приморцы должны быть счастливы уже таким благам человеческого прогресса, как чайник и холодильник, наоборот все понятно.
Однако основной вопрос не столько в самом повышении цен. Бдительные граждане заметили, что в постановлении правительства РФ № 1628, которое собственно и задрало тарифы для дорогих россиян, некоторые регионы, где уровень газификации ниже 5% могут ввести сезонный коэффициент (до 1,8), увеличив минимальную норму потребления. К примеру, на данный шаг пошли власти Иркутской и Амурской областях. Почему этого не было сделано в Приморье? — не известно. Малюшицкий пообещал разобраться в этом вопросе, только вот отчего он не сделал этого раньше? — тоже тайна, покрытая мраком.
Правда, как-то между строк чиновники упоминают, что в крае мол уровень газификации превышает пресловутые 5 процентов. А в некоторых официальных документах можно найти даже цифру в 21%. Однако, по данным минэнерго, на сегодняшний день в Приморском крае к газу подключено всего 785 домовладений, техническая возможность подключения обеспечена еще для 3779 домов. К нему могут подключиться жители Уссурийска, а также двух поселков Славинка и Красный Кут в Спасском районе. Строится газопровод во Владивостоке по улицам Камская, Неманская и Рионская. Правда, куда и для чего, до сих пор не понятно. Еще запланировано строительство двух газопроводов для района Лесная и Пржевальского. При этом программа газификации ряда населенных пунктов того же Надеждинского района была существенно сокращена еще два года назад.
Так что, как именно рассчитывают данные по газификации, непонятно. Может чиновники подсчитали, сколько котельных перевели на газ? После сложили количество жителей, которые получают тепло от них и выявили средний процент? Не исключено. Могли бы взять только две владивостокские ТЭЦ — тепло от них получают практически треть жителей Приморья. При таком раскладе с газификацией в крае вообще все супер. Главное отчетность очень красивая получается.
Забавно, что количество приморцев, которые пользуются исключительно электрокотлами для отопления частных домов чиновники уточнить не смогли. Наоборот они подчеркнули, что помимо электрического отопления есть альтернативные способы: дрова, уголь и газ. Есть и еще одна немаловажная деталь — в самом Владивостоке уже построены и еще строятся множество жилых комплексов, где все отопление исключительно электрическое, еще больше домов технически и конструкционно не имеют подключения к системе горячего водоснабжения. Это нормальная практика застройщиков последних 15 лет. Об этом аспекте регионального энергопотребления тоже подумать забыли? Опять надо разбираться?
Более того, с расчетами зампреда не согласны многие жители Приморья. Как рассказал житель Артема, он проживает уже несколько лет в частном доме. Площадь дома составляет 150 квадратных метров, электрическое отопление. Последние три года показали, что в зимний период в месяц потребляется 5500−6700кВт/ч в зависимости от морозов. Поэтому откуда взялось значение в 3900 кВт/ч местному жителю непонятно.
Пока же власти будут проверять уровень газификации в регионе, приморцы продолжают изумляться новым счетам. Свое удивление выразила даже депутат Госдумы Роза Чемерис: «…вчера, находясь дома во Владивостоке, с удивлением изучала полученный за электроэнергию счет. Сумма небывалая — шестизначная». Она уточнила, что подобные счета получили ее соседи и друзья, а в регионе творится «неразбериха с ценообразованием (и это с крайне невысоким уровнем газификации, что следует даже из официального отчета Газпрома)». За ответами она обратилась в Генпрокуратуру.
Что же остается делать обычным приморцам? Видимо, чувствовать себя замерзающими европейцами, экономя на отоплении и стараться укладываться в 3900 кВт/ч в месяц или же платить экономически обосновано, если хочется потеплее. «Райские тропики» обойдутся на 80% дороже.