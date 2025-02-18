За год бюджет Волгоградской области пополнился на 149,5 млрд рублей

В прошлом году в бюджет поступили 45 млрд рублей — это на 7,6 млрд рублей, или 20,4% больше по сравнению с годом ранее, сообщили в УФНС России по Волгоградской области.
Поступление во внебюджетные фонды выросли до 94,4 млрд (+16,1 млрд рублей). Консолидированный бюджет региона увеличился на 9,1%, или 12,5 млрд рублей и достиг 149,5 млрд рублей.
В ведомстве отметили, что рост отчислений в бюджет связан с развитием экономики региона. В УФНС также напомнили, что местные жители могут получить налоговые вычеты. Физические лица представили 244 тысячи деклараций по форме 3-НДФЛ и отдали по ним 2 млрд рублей. Волгоградцам должны вернуть 4,9 млрд рублей.