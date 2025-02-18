В Самаре военнослужащим с 1 марта повысят пенсии

С 1 марта военнослужащим в Самарской области повысят пенсии. Индексацию бывшим военным проведут по всей стране по поручению президента Владимира Путина.
Пенсии ушедшим на заслуженный отдых военнослужащим повысят на уровень реальной инфляции, то есть на 9,5%. Это повышение коснется выплат, начиная с 1 января. Так что с 1 марта военнослужащие также получат доплату к пенсиям, которые им начислили в январе и феврале.
Также с 1 февраля в Самарской области увеличили социальные пенсии. С начала года их проиндексировали на 7,3%, а потом пересчитали по уровню индексации 9,5%.