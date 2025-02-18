В Самаре военнослужащим с 1 марта повысят пенсии

Пенсии ушедшим на заслуженный отдых военнослужащим повысят на уровень реальной инфляции, то есть на 9,5%. Это повышение коснется выплат, начиная с 1 января. Так что с 1 марта военнослужащие также получат доплату к пенсиям, которые им начислили в январе и феврале.