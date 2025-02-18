Следователи Приморья арестовали элитные авто у застройщиков-жуликов

В Приморском крае следственные органы при поддержке прокуратуры наложили арест на имущество предпринимателей, обвиняемых в хищении средств граждан при строительстве коттеджных посёлков «Эко-Лайф» и «Малина-Лайф» в Надеждинском районе.
Как сообщает Telegram-канал «Прокуратура Приморского края», среди арестованных активов оказались автомобили премиум-класса, включая Lexus LX600 2022 года выпуска, Mitsubishi Delica 1994 года, Nissan Mistral 1996 года, Nissan Patrol 2011 года, а также объекты недвижимости во Владивостоке и Москве.
Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено в ноябре 2024 года, хотя первые эпизоды преступной деятельности датируются 2023 годом. Компании ООО «Современные строительные системы» и ООО «Теплоблок ДВ» заключали с гражданами договоры подряда на строительство домов в посёлках «Эко-Лайф» и «Малина-Лайф», но не выполнили свои обязательства. По данным следствия, средства вкладчиков, превышающие 60 миллионов рублей, были направлены на приобретение элитного жилья, дорогих автомобилей и предметов роскоши.
К ноябрю 2024 года число установленных потерпевших достигло 30 человек, при этом еще 24 гражданина готовы подать заявления. Многие из пострадавших оформляли ипотечные кредиты, но вместо обещанных домов получили недостроенные объекты или строения, требующие сноса из-за нарушений технологий строительства.
Один из фигурантов дела, не признающий свою вину, пытался скрыть имущество через фиктивные сделки, что привело к его повторному задержанию в ноябре 2024 года. Однако суд ограничился запретом определённых действий, отказав в заключении под стражу. Прокуратура обжаловала это решение, но вышестоящая инстанция оставила меру пресечения без изменений.
Арест имущества стал ключевым шагом для обеспечения возможного возмещения ущерба пострадавшим. Помимо автомобилей, под ограничения попали здание площадью 70 квадратных метров во Владивостоке, три машиноместа, земельный участок и три помещения в Москве площадью от 10 до 95 квадратных метров.
Прокуратура продолжает призывать пострадавших обращаться в следственную часть СУ УМВД по Приморскому краю. Расследование продолжается под надзором прокуратуры, уточняются масштабы ущерба и количество эпизодов преступной деятельности компаний ООО «Современные строительные системы» и ООО «Теплоблок ДВ» при строительстве домов в посёлках «Эко-Лайф» и «Малина-Лайф».