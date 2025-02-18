Следователи Приморья арестовали элитные авто у застройщиков-жуликов

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено в ноябре 2024 года, хотя первые эпизоды преступной деятельности датируются 2023 годом. Компании ООО «Современные строительные системы» и ООО «Теплоблок ДВ» заключали с гражданами договоры подряда на строительство домов в посёлках «Эко-Лайф» и «Малина-Лайф», но не выполнили свои обязательства. По данным следствия, средства вкладчиков, превышающие 60 миллионов рублей, были направлены на приобретение элитного жилья, дорогих автомобилей и предметов роскоши.