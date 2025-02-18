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ЕЭК: важнейшая задача — учет мнения бизнеса при разработке новых норм и регуляций

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Важнейшей задачей является учет мнения бизнеса при разработке новых норм и регуляций, подчеркнул министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии ЕЭК Бахыт Султанов, сообщает пресс-служба Комиссии.

Источник: Depositphotos

В своем выступлении на Интеграционном форуме Недели российского бизнеса — 2025 «ЕАЭС до 2030: цели, механизмы, вызовы взаимодействия бизнеса и власти» он рассказал о старте новых механизмов оценки влияния регулирования в Союзе на условия ведения бизнеса.

Министр отметил, что новые механизмы включают в том числе оценку фактического воздействия принятых решений Комиссии и оценку регулирующего воздействия проектов международных договоров. По его словам, за десять лет деятельности Союза более 60% поступивших предложений бизнеса учтены при разработке нормативных актов ЕЭК.

Мы постоянно работаем над тем, чтобы улучшить бизнес-среду для предпринимателей наших стран. Важнейшей задачей является учет мнения бизнеса при разработке новых норм и регуляций.

сказал Султанов

Он осветил актуальные проблемы бизнес-сообщества и представил аналитический инструмент оценки влияния евразийской экономической интеграции на условия ведения предпринимательской деятельности.

Кроме того, министр ЕЭК рассказал о либерализации торговли услугами, экономическом сотрудничестве в туризме, внедрении механизма прослеживаемости товаров из третьих стран и обеспечении свободы движения трудовых ресурсов.

Мы переформатировали работу Консультативного совета по взаимодействию Комиссии с Деловым советом ЕАЭС, перешли на коммуникацию в режиме единого окна.

добавил Бахыт Султанов
экономика