ЕЭК: важнейшая задача — учет мнения бизнеса при разработке новых норм и регуляций

Министр отметил, что новые механизмы включают в том числе оценку фактического воздействия принятых решений Комиссии и оценку регулирующего воздействия проектов международных договоров. По его словам, за десять лет деятельности Союза более 60% поступивших предложений бизнеса учтены при разработке нормативных актов ЕЭК.