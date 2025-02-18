В Волгограде завершается демонтаж телебашни на Мамаевом кургане

Телебашня на Мамаевом кургане была построена еще в 50-е годы. Решение о ее сносе было принято по двум причинам. Во-первых, она давно перестала соответствовать современным требованиям — для обеспечивания качественным телевизионным сигналом Волгограда сегодня нужны совсем другие мощности. Во-вторых, эксперты Минкультуры РФ еще в 2009 году пришли к выводу, что высотное сооружение искажает визуальное восприятие главного монумента мемориального комплекса — скульптуры «Родина-мать зовет!».