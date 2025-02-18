Татьяна Ким сказала про рост продаж белорусских товаров на Wildberries

Учредитель Wildberries Татьяна Ким в своем телеграам-канале сказала о росте продаж белорусских товаров на маркетплейсе.
Напомним, что 17 февраля 2025 года Татьяна Ким приехала на совещание к Александру Лукашенко в Беларусь.
— Республика Беларусь для нас — не просто одна из стран присутствия, а важный стратегический партнер, — подчеркнула учредитель Wildberries.
По ее словам, продажа белорусской продукции на маркетплейсе с каждым годом набирает обороты. Ким заметила, что по итогам 2024 года темпы роста составили 140%, итоговая сумму продаж превысила 2,3 миллиарда белорусских рублей.
Вместе с тем учредитель популярного маркетплейса уточнила, что каждый год более чем на 20% увеличивается число белорусских предпринимателей. Она сообщила, что сейчас более 15 000 селлеров продают свои товары на Wildberries. Она выразила уверенность в том, что сотрудничество с Беларусью даст большой рост предпринимательской активности, окажет плодотворное влияние на доходы населения, уровень жизни, качество товаров.
— Со своей стороны мы делаем все для повышения экспорта, чтобы покупатели всех стран нашего присутствия имели возможность приобрести товары белорусских производителей, — подчеркнула Татьяна Ким.
Она заявила, что все идет по плану и поблагодарила белорусских покупателей.
Ранее Татьяна Ким сказала, что инвестиции в логистический центр Wildberries под Минском составят 11 млрд.
Тем временем МАРТ нашел нарушения в 86% проверенных объектов торговой сети «Соседи».
Кроме того, мы собрали скидки в универмагах Минска в феврале 2025: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».