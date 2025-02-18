Татьяна Ким сказала про рост продаж белорусских товаров на Wildberries

Вместе с тем учредитель популярного маркетплейса уточнила, что каждый год более чем на 20% увеличивается число белорусских предпринимателей. Она сообщила, что сейчас более 15 000 селлеров продают свои товары на Wildberries. Она выразила уверенность в том, что сотрудничество с Беларусью даст большой рост предпринимательской активности, окажет плодотворное влияние на доходы населения, уровень жизни, качество товаров.