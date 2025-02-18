В Туркестанской области построят крупнейшую бройлерную птицефабрику

Проект ориентирован на обеспечение внутреннего и внешнего рынков высококачественным мясом птицы. В настоящее время на предприятии уже функционирует мясоперерабатывающий завод с мощностью 12 000 тонн готовой продукции в год, а также откормочная площадка на 2000 голов.
План расширения рассчитан на пять лет и будет реализован в три этапа. В 2026 году мощность производства достигнет 16 000 тонн мяса, к 2028 году — 32 000 тонн, а к 2030 году предприятие выйдет на полную производственную мощность в 48 000 тонн. Общая стоимость проекта составляет 52,9 млрд тенге.
Разработан детальный бизнес-план, включающий все ключевые аспекты реализации проекта. Проведены переговоры с инвесторами и финансовыми институтами для привлечения необходимого финансирования. Ожидается, что запуск птицефабрики обеспечит создание новых рабочих мест и внесёт значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса региона.