В Туркестанской области построят крупнейшую бройлерную птицефабрику

План расширения рассчитан на пять лет и будет реализован в три этапа. В 2026 году мощность производства достигнет 16 000 тонн мяса, к 2028 году — 32 000 тонн, а к 2030 году предприятие выйдет на полную производственную мощность в 48 000 тонн. Общая стоимость проекта составляет 52,9 млрд тенге.