Белстат: доходы населения в 2024 году выросли на 9,7%

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 21,8%
В Белстате также уточнили, что доходы от предпринимательской и другой деятельности, которая приносит белорусам прибыл, составили за прошлый год 7,7%, а на доходы от собственности и прочие доходы приходится 4,7%
По последним данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата в Беларуси в декабре 2024 года составила 2 693,9 рубля.
Самая высокая зарплата, согласно статистике, отмечается в белорусской столице, а самая низкая — в Могилевской области. Так, в Минске средняя заработная плата в декабре составила 3792,5 рубля, а в Могилевской области — 2132,6 рубля.
Традиционно самые большие доходы у белорусов занятых в сфере информационных технологий — 9494,6 рубля.