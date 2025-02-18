Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белстат: доходы населения в 2024 году выросли на 9,7%

МИНСК, 18 фев — Sputnik. Реальные доходы белорусов за 2024 год выросли на 9,7%, сообщили в пресс-службе Белстата.

Источник: Sputnik.by

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 21,8%

говорится в сообщении профильного комитета

В Белстате также уточнили, что доходы от предпринимательской и другой деятельности, которая приносит белорусам прибыл, составили за прошлый год 7,7%, а на доходы от собственности и прочие доходы приходится 4,7%

По последним данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата в Беларуси в декабре 2024 года составила 2 693,9 рубля.

Самая высокая зарплата, согласно статистике, отмечается в белорусской столице, а самая низкая — в Могилевской области. Так, в Минске средняя заработная плата в декабре составила 3792,5 рубля, а в Могилевской области — 2132,6 рубля.

Традиционно самые большие доходы у белорусов занятых в сфере информационных технологий — 9494,6 рубля.

экономика