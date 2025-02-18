Суд аннулировал лицензию Кубанскому институту информзащиты

Кубанский институт информзащиты лишился лицензии. Ее аннулировали 13 февраля 2025 года по решению Арбитражного суда, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
«На основании заявления Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки лицензия на осуществление образовательной деятельности аннулирована решением Арбитражного суда Краснодарского края», — говорится в сообщении.
Рособрнадзор также объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований еще 14 вузам. В их числе также Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы и Псковский государственный университет.
Кубанский институт информзащиты является частным учреждением высшего образования. Он открылся в Краснодаре в марте 2000 года. В феврале 2020 года действие образовательной организации уже приостанавливалось Рособрнадзором.
Напомним, в октябре 2017 года сына ректора института информзащиты задержали за связь с боевиками в Сирии. После этого Франгиз Хисамов, возглавлявший Кубанский институт информзащиты, уволился. Хотя официально связь между этими двумя событиями в вузе не подтвердили.