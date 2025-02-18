Суд аннулировал лицензию Кубанскому институту информзащиты

Напомним, в октябре 2017 года сына ректора института информзащиты задержали за связь с боевиками в Сирии. После этого Франгиз Хисамов, возглавлявший Кубанский институт информзащиты, уволился. Хотя официально связь между этими двумя событиями в вузе не подтвердили.