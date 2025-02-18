В Екатеринбурге напротив элитного ЖК сносят мебельный завод

В Екатеринбурге напротив элитного жилого комплекса Clever park сносят мебельный завод. Здание между улицами Машинной и Цвиллинга начали разбирать. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в мэрии города.
— Согласно утвержденной документации по планировке территории предусмотрено строительство многоэтажной жилой застройки, — рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Мебельный центр находится на улице Машинной, 2. Также там продавалась сантехника и стройматериалы, там же офис курьерской экспресс-доставки грузов DHL. Трехэтажный комплекс разбирают благодаря крупной технике. Часть фасада уже разрушена.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге появится новый микрорайон на Вторчермете. Его построят в границах улиц Титова — Монтерской — Смоленской. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.