Больше $107 млн недоплатили казахстанские блогеры

Огромное число блогеров, инфлюенсеров, инфо-бизнесменов, спортсменов и просто известных людей начали получать с 14 февраля «валентинки» от налоговой. Говорят, в первой волне около 8 000 человек. В письме говорится, что все эти люди недоплатили налоги за 2022 и 2023 годы. Суммы разные — рекорд в моем окружении — якобы недоплаченные отчисления с миллиарда тенге. Есть с четырехсот миллионов тенге, несколько с трехсот миллионов, больше всех, кто якобы не заплатил со 100 000 000. Ваш покорный слуга так же получил письмо счастья, но у меня сумма гораздо скромней — налоговые претензии за два года к ко мне образовались по сумме 5 миллионов тенге.