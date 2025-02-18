Больше $107 млн недоплатили казахстанские блогеры

По результатам анализа данных, представляемых налогоплательщиками, и их сравнения с данными других организаций, было выявлено значительное расхождение и, как следствие, недоимка.
По итогам сопоставления данных, полученных из различных источников информации со сведениями представленных налоговых деклараций установлены расхождения по 594 лицам на 53,3 млрд. тенге ($107 002 415), в результате с 13 по 14 февраля текущего года направлены уведомления камерального контроля по нарушению "занижение доходов.
Блогерам предложили в течение 30 рабочих дней «представить дополнительную налоговую отчетность с уплатой самостоятельно начисленных налогов, либо в случае несогласия — представить пояснение». Комитет госдоходов напомнил, что необходимость уплаты налогов при получении доходов, в том числе от размещения онлайн-рекламы на различных интернет-ресурсах — норма Конституции Казахстана.
Реакция не заставила себя ждать: в адрес налоговиков посыпались обвинения в «удушении свободы слова», некомпетентности при исчислении налогов и прочих грехах.
Вот как эту ситуацию прокомментировал «патриарх» блогосферы в Казахстана Алишер Еликбаев, разместивший отдельный пост в своем аккаунте соцсети Facebook*.
Огромное число блогеров, инфлюенсеров, инфо-бизнесменов, спортсменов и просто известных людей начали получать с 14 февраля «валентинки» от налоговой. Говорят, в первой волне около 8 000 человек. В письме говорится, что все эти люди недоплатили налоги за 2022 и 2023 годы. Суммы разные — рекорд в моем окружении — якобы недоплаченные отчисления с миллиарда тенге. Есть с четырехсот миллионов тенге, несколько с трехсот миллионов, больше всех, кто якобы не заплатил со 100 000 000. Ваш покорный слуга так же получил письмо счастья, но у меня сумма гораздо скромней — налоговые претензии за два года к ко мне образовались по сумме 5 миллионов тенге.
Алишер Еликбаев отметил, что к методике подсчетов Комитета госдоходов «есть очень много вопросов».
Правительство в очередной раз стреляет себе в ногу по одной простой причине. Люди, которые только начали легализовыватся, резко начнут уходить в тень, потому что налоговой получается не важно сколько ты заплатил, важно, как они посчитают. А считают они очень плохо и это уже видно".
В марте 2024 года в Казахстане начали действовать новые правила по размещению рекламы в Интернете. Согласно этому документу, любая онлайн-реклама, размещаемая инфлюенсерами (блогерами) на коммерческой или договорной основе, должна быть промаркирована.
Правила маркировки онлайн-рекламы утверждены приказом министра культуры и информации Республики Казахстан и вступили в действие 2 марта 2024 года.
Инфлюенсер (блогер) в соответствии с правилами считается пользователем онлайн-платформы, публикующим на онлайн-платформе информацию, адресованную неопределенному кругу лиц, в целях предпринимательской деятельности.
Для маркировки в начале или в конце публикации необходимо указать одну из формулировок, активно использующихся в онлайн-среде — «реклама», «рекламный материал», «партнерский материал», «спонсорский материал», «на правах рекламы», «оплачено спонсором», «на правах PR».
Закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» был подписан главой государства 10 июля 2023 года.
Деятельность Instagram* и Facebook* — продуктов корпорации Meta* — в России признана экстремистской и запрещена.