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Мэрию Самары хотят обязать отремонтировать дороги в Куйбышевском районе

В Самаре прокуратура на шести улицах выявила выбоины, трещины и разломы.

Источник: Комсомольская правда

Мэрию Самары хотят через суд обязать провести ремонт дорог в Куйбышевском районе. Дефекты дорожного покрытия во время проверки обнаружили на шести улицах. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Надзорным органом инициировано инструментальное обследование автомобильных дорог по улицам Вологодской, Бакинской, Халиловской, Поселковой, Мельничной, пер. Енисейский. По итогам выезда подтверждено несоответствие асфальтового покрытия дорог нормативным требованиям», — рассказали в ведомстве.

Так, специалисты зафиксировали выбоины, трещины и разломы. Теперь суд должен рассмотреть требование прокурора о проведении ремонта на данных улицах. Ведомство будет контролировать устранение нарушений.