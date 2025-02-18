В 2025 году по новому нацпроекту капитально отремонтируют 11 школ Кубани

Как рассказала министр образования и науки региона Елена Воробьева, речь идет о новом национальном проекте «Молодежь и дети». Шесть регпроектов в его составе учитывают интересы самых многочисленных групп — детей от 5 лет и молодежи до 35 лет, включая школьников, студентов, рабочую молодежь, молодые семьи с детьми.
Благодаря нацпроекту капитально отремонтируют 11 образовательных организаций в Анапе, Сочи, Армавире, Выселковском, Каневском, Кореновском, Успенском районах и Ленинградском муниципальном округе. А до 2027 года в Сочи и Краснодаре появятся три школы в общей сложности на 2250 мест.
Также в рамках нацпроекта запланированы мероприятия, направленные на профессиональное и личностное развитие, патриотическое воспитание, вовлечение молодежи в добровольческую и общественную деятельность.