В 2025 году по новому нацпроекту капитально отремонтируют 11 школ Кубани

Как рассказала министр образования и науки региона Елена Воробьева, речь идет о новом национальном проекте «Молодежь и дети». Шесть регпроектов в его составе учитывают интересы самых многочисленных групп — детей от 5 лет и молодежи до 35 лет, включая школьников, студентов, рабочую молодежь, молодые семьи с детьми.