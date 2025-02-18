На 20 автобусных маршрутах в Ростовской области подорожал проезд

С начала февраля 2025 года на 20 межмуниципальных маршрутах в Ростовской области выросла стоимость проезда. Об этом рассказали в «АРПС» — компании-операторе системы безналичной оплаты проезда в донском регионе.
Проезд изменился следующим образом:
№ 112: с/о Самара — Ростов: 203 рубля;
№ 18: Самарское — Павловка (через Азов): 188 рублей;
№ 23: Самарское — Ново-Николаевка: 50 рублей;
№ 271: Верхняя Петровка — Ростов: 232 рубля;
№ 24: Самарское — 3-е отд. Каяльский: 107 рублей;
№ 25: В. Петровка — Самарское: 64 рубля;
№ 272: Воронцовка — Ростов: 172 рубля;
№ 273: Каяльский — Ростов: 232 рубля;
№ 274: Новобатайск — Ростов: 225 рублей:
№ 276: Новониколаевка — Ростов: 217 рублей;
№ 277: Самарское — Ростов: 168 рублей;
№ 278: Суходольск — Ростов: 170 рублей;
№ 601/2: Белая Калитва — Ростов: 930 рублей;
№ 603: Белая Калитва — Новочеркасск: 790 рублей;
№ 605: Ростов-на-Дону — Горняцкий: 930 рублей (в воскресенье: 980 рублей);
№ 919: Горняцкий — Каменск-Шахтинский: 390 рублей;
№ 280/1: Кулешовка — Ростов: 99 рублей.
Кроме того, увеличивается тариф на внутрисельском маршруте в Самарском. Заплатить за проезд теперь нужно будет 18 рублей. За 185 рублей теперь можно будет проехать на автобусе среднего класса маршрута № 215/1 Азов — Ростов.
Напомним, осенью 2024 года были слухи, что проезд повысится и на маршрутах в Ростове. Однако этого не произошло. Позже департамент транспорта донской столицы объяснил, что повышения не будет ещё год — как минимум, до осени 2025 года.