Валовой региональный продукт Башкирии достиг 2,8 трлн рублей

По словам первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустама Муратова, индекс промышленного производства в 2024 году составил 105,4% к уровню 2023 года. Драйвером здесь стало обрабатывающее производство, его индекс — 108,1%. Объем строительных работ в 2024 году превысил 480 млрд рублей и составил 108,2% к уровню 2023 года. Введено в эксплуатацию более 3 млн кв. м жилья. Оборот розничной торговли по итогам прошедшего года в сравнении с 2023 годом увеличился на 12,3%.