Валовой региональный продукт Башкирии достиг 2,8 трлн рублей

Рост экономики за год составил 4,7%. Положительная динамика отмечалась в сфере инвестиций, промышленности, строительстве, торговле, сельском хозяйстве. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.
По словам первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустама Муратова, индекс промышленного производства в 2024 году составил 105,4% к уровню 2023 года. Драйвером здесь стало обрабатывающее производство, его индекс — 108,1%. Объем строительных работ в 2024 году превысил 480 млрд рублей и составил 108,2% к уровню 2023 года. Введено в эксплуатацию более 3 млн кв. м жилья. Оборот розничной торговли по итогам прошедшего года в сравнении с 2023 годом увеличился на 12,3%.
Выросла и среднемесячная заработная плата жителей республики. По итогам 11 месяцев 2024 года она увеличилась на 17,6% в номинальном и на 9% в реальном выражении и составила 65,3 тыс. рублей. Уровень безработицы при этом к концу года составил 1,4%. Увеличение доходов граждан вызвало рост потребительской активности, что в свою очередь способствовало развитию местного бизнеса и экономики в целом.