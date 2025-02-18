Власти Екатеринбурга проектируют новую ветку метро

Ранее глава города Алексей Орлов заявил, что власти города продолжают лоббировать вопрос строительства метрополитена. По его словам, только за последние 4 года число пассажиров, которые пользуются подземкой, выросло с 90 тыс. человек в сутки до 160−170 тыс. Орлов добавил, что недавно в метро начали обкатку двух новых составов. В дальнейшем увеличение количества подвижных составов позволит сократить интервалы ожидания вагонов. Кроме того, на всех станциях заменили турникеты, что увеличило пропускную способность.