Власти Екатеринбурга проектируют новую ветку метро

Власти Екатеринбурга работают над планами по развитию метрополитена. Об этом заявил вице-мэр Рустам Галямов.
«Трассировка метро прорабатывается с Академического, Юго-Запад и антенные поля вверх, вплоть до Верхней Пышмы. О сроках говорить еще преждевременно», — отметил он в ходе круглого стола «Коммерсант Урал», посвященного рынку недвижимости. По словам Галямова, уже ведется разработка по изменения Генплана до 2045 года.
Ранее глава города Алексей Орлов заявил, что власти города продолжают лоббировать вопрос строительства метрополитена. По его словам, только за последние 4 года число пассажиров, которые пользуются подземкой, выросло с 90 тыс. человек в сутки до 160−170 тыс. Орлов добавил, что недавно в метро начали обкатку двух новых составов. В дальнейшем увеличение количества подвижных составов позволит сократить интервалы ожидания вагонов. Кроме того, на всех станциях заменили турникеты, что увеличило пропускную способность.