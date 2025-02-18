ММЗ подписал соглашение о поставке продукции на долгосрочной основе на Кубу

Качественная продукция Минского моторного завода востребована на рынках дальней дуги, Республика Куба является именно таким направлением, отметили в пресс-службе.
В посольстве Кубы в Беларуси состоялось подписание генеральным директором ММЗ Александром Ботвинником и директором компании DIVEP Ялайном Муньосом соглашения о поставке продукции предприятия на долгосрочной основе на Остров Свободы, что станет основой для налаживания стабильных поставок.
Минский моторный завод — производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более ста модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты.