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ММЗ подписал соглашение о поставке продукции на долгосрочной основе на Кубу

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подписано соглашение о поставке продукции Минского моторного завода на долгосрочной основе на Кубу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе холдинга.

Источник: mmz-motor.by

Качественная продукция Минского моторного завода востребована на рынках дальней дуги, Республика Куба является именно таким направлением, отметили в пресс-службе.

В посольстве Кубы в Беларуси состоялось подписание генеральным директором ММЗ Александром Ботвинником и директором компании DIVEP Ялайном Муньосом соглашения о поставке продукции предприятия на долгосрочной основе на Остров Свободы, что станет основой для налаживания стабильных поставок.

Минский моторный завод — производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более ста модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты.

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