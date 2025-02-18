Слюсарь рассказал о первых итогах работы временного регоператора на Дону

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о первых результатах работы временного регоператора «ЭкоЦентр», который будет работать в Красносулинском и Миллеровском районе. Итоги глава региона подвёл в своём Telegram-канале.
«Компания передала в города и районы 1700 новых контейнеров, 330 из них уже установили. Вижу, что сообщений, касающихся темы мусора становится меньше — положительная динамика наблюдается», — отметил Юрий Слюсарь.
В общей сложности на регион нужно закупить свыше 16 тысяч контейнеров, а также облагородить 7500 площадок для мусора и установить новые.
Юрий Слюсарь также анонсировал усиление мер противодействия для «серых» возчиков — это компании, которые выбрасывают строительных мусор в местах, где это запрещено.
Раньше оператором по обращению с отходами в двух районах Ростовской области была компания «Экострой-Дон». Однако в конце 2024 года договор с ней расторгли.