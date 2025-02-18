Экспорт молдавских товаров в 2024 году сократился и в ЕС, и в СНГ

Экспорт товаров в страны Европейского союза в 2024 году составил 2392,4 миллиона долларов США (на 9,6% меньше, чем в 2023 году), что составляет долю в 67,3% в общем объеме экспорта. А экспорт товаров в страны СНГ в том же периоде составил 241,6 миллиона долларов США (на 19,9% меньше, чем в 2023 году), что эквивалентно доле в 6,8% в общем объеме экспорта.