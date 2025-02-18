Экспорт молдавских товаров в 2024 году сократился и в ЕС, и в СНГ

В целом в 2024 году по сравнению с 2023 годом экспорт товаров составил 3555,1 миллиона долларов США, сократившись на 12,2% в то время как импорт товаров увеличился на 4,5%.
При этом экспорт отечественных товаров в минувшем году, по данным НБС, составил 2708,3 миллиона долларов США (76,2% от общего объема экспорта), снизившись по сравнению с 2023 годом на 5,6%, в результате чего общая стоимость экспорта снизилась на 4,0%.
Экспорт товаров в страны Европейского союза в 2024 году составил 2392,4 миллиона долларов США (на 9,6% меньше, чем в 2023 году), что составляет долю в 67,3% в общем объеме экспорта. А экспорт товаров в страны СНГ в том же периоде составил 241,6 миллиона долларов США (на 19,9% меньше, чем в 2023 году), что эквивалентно доле в 6,8% в общем объеме экспорта.
Основными странами назначения экспорта товаров в 2024 году стали: Румыния (32,6% от общего объема), Украина (9,3%), Италия (6,7%), Чехия (6,1%), Турция (6,0%), Германия (4,8%), Польша (4,3%), Российская Федерация (3,3%), Болгария (3,2%), Соединенные Штаты Америки (2,5%), Беларусь (2,2%), Греция (1,9%), Нидерланды (1,4%), Египет (1,1%), Франция (1,0%). На долю этих стран пришлось 86,4% от общего объема экспорта.
Молдова в 2024 году сократила поставки товаров на Украину (-44,7%), в Румынию (-18,4%), Германию (-22,8%), Испанию (-56,0%), Российскую Федерацию (-18,3%), Казахстан (-55,4%), Италию (-8,2%), Венгрию (-28,0%), Швейцарию (-32,3%), Великобританию (-25,8%), Кипр (-30,2%), Ливан (-24,4%), Индонезию (-65,8%), Беларусь (-6,5%), Малайзию (-62,9%), Францию (-11,4%), Узбекистан (-48,7%).
При этом экспорт товаров увеличился в Турцию (+49,5%), Чехию (+35,4%), США (+46,4%), Болгарию (+31,3%), Грецию (в 1,7 раза), Польшу (+14,9%), Египет (в 1,9 раза, за счет поставок подсолнечного масла и пшеницы), Грузию (в 1,8 раза), Иорданию (в 5,7 раза, за счет поставок живого скота, подсолнечного масла и пшеницы), Вьетнам (в 2,3 раза, за счет поставок фармацевтической продукции и одежды), Нидерланды (+8,2%), сообщили в НБС.
Данные Нацбюро статистики не охватывают Приднестровье и муниципий Бендеры.