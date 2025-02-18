Новая свободная экономическая зона появится в Казахстане

Проект постановления разместил Минпром Казахстана. Для СЭЗ «Актобе» ведомство определило 39 приоритетных видов деятельности, в числе которых производство вязаного и трикотажного полотна, сборных паркетных покрытий, обоев, основных фармацевтических продуктов, электронной бытовой техники, офисной техники и оборудования и многое другое.