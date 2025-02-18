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Новая свободная экономическая зона появится в Казахстане

АСТАНА, 18 фев — Sputnik. В Актобе появится свободная экономическая зона.

Источник: Пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан

Проект постановления разместил Минпром Казахстана. Для СЭЗ «Актобе» ведомство определило 39 приоритетных видов деятельности, в числе которых производство вязаного и трикотажного полотна, сборных паркетных покрытий, обоев, основных фармацевтических продуктов, электронной бытовой техники, офисной техники и оборудования и многое другое.

Выгодное месторасположение СЭЗ «Актобе» наряду с налоговыми льготами и преференциями значительно повышает конкурентоспособность продукции, произведенной на ее территории.

говорится в постановлении

Это позволит привлечь инвестиции и создать дополнительные рабочие места и увеличить долю обрабатывающей промышленности, отметили в министерстве.

Также СЭЗ поможет уменьшить импортозависимость, развитие смежных отраслей, повысить конкурентоспособность товаров.

экономика