Программу расселения ветхого жилья в Арзамасе перевыполнили на 22%

«Это одно из важнейших направлений. Отмечу, что не все муниципалитеты участвуют в этой программе, а мы участвуем. Нам интересны ОКН, деревянные многоквартирные дома, юридически частные, а по факту уже разделенные на квартиры строения. Важно, чтобы жители выходили с инициативой о признании дома аварийным, чтобы у них было время встать в эту программу на расселение. Могу сказать, что обратная связь по этому вопросу у нас в районе есть», — добавил Александр Щелоков.