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В Пулково для уборки начали использовать роботов с ИИ российского производства

Ориентироваться в пространстве умной технике позволяют лидары и камеры.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Тестирование роботов для уборки, а также дезинфекции общественных помещений с технологией визуальной навигации и искусственным интеллектом отечественного производства стартовало в аэропорту Пулково. Ориентироваться в пространстве умной технике позволяют лидары и камеры, сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей аэропортом Пулково.

«В аэропорту Пулково начали работать высокопроизводительные роботы для уборки и дезинфекции общественных помещений с технологией визуальной навигации и искусственным интеллектом российского производства», — уточнили в пресс-службе.

Уборкой и дезинфекцией роботы будут заниматься в залах регистрации и прибытия. Как отмечается, в аэропорту протестируют решение Cleanbotics от производителя Waybot Robotics (Модель 600). Характеристики позволяют умному устройству на одном зарядке аккумулятора осуществлять уборку на площади 5 тыс. кв. м.

Помимо оснащения роботов лидарами и камерами, которые позволяют ориентироваться в пространстве и обнаруживать препятствия, облачная система управления устройствами предоставляет возможность создания маршрутов, зон уборки, расписаний и отчетов о работе. Кроме того, облачная система управления позволяет удаленно запускать и останавливать робота.

Противообледенительная обработка.

В январе в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), управляющей аэропортом Пулково сообщали, что в авиагавани использовали машину для противообледенительной обработки отечественного производства для защиты самолета. Как отмечалось, до этого в аэропортах страны не использовались импортозамещенные российские деайсеры (машины для противообледенительной обработки воздушных судов).

Первая машина, начавшая работу в аэропорту, выполнена на основе Volvo. Остальные деайсеры будут сделаны на базе «Камаза». В функции техники, разработанной производителем «Элемет», входит удаление снежно-ледяных отложений с применением подогретых смесей воды и противообледенительной жидкости (тип I), а также нанесение антиобледенительной жидкости (тип IV).