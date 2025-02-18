В Пулково для уборки начали использовать роботов с ИИ российского производства

В январе в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), управляющей аэропортом Пулково сообщали, что в авиагавани использовали машину для противообледенительной обработки отечественного производства для защиты самолета. Как отмечалось, до этого в аэропортах страны не использовались импортозамещенные российские деайсеры (машины для противообледенительной обработки воздушных судов).