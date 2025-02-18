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Екатеринбургский аэропорт готовится к летней навигации

В Кольцово стартовала подготовка к летней навигации.

Источник: Комсомольская правда

Екатеринбургский аэропорт начал подготовку к летней навигации. Стартовал комплекс мероприятий для перехода к работе в весенне-летний период. Об этом сообщили в пресс-службе Кольцово.

— В числе особенностей летней навигации — сезонный рост объемов перевозок, характерные для весны и лета погодные условия, требующие особого подхода при обслуживании воздушных судов, — рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

В ближайшие месяцы состоятся специальные инструктажи и обучения. Сотрудникам предстоит отрабатывать отдельные операции на практики и сдать зачеты. Отмечается, что и техника будет готовиться к сезонам весна-лето. Их ждут регламентные и профилактические работы.