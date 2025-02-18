Екатеринбургский аэропорт готовится к летней навигации

В ближайшие месяцы состоятся специальные инструктажи и обучения. Сотрудникам предстоит отрабатывать отдельные операции на практики и сдать зачеты. Отмечается, что и техника будет готовиться к сезонам весна-лето. Их ждут регламентные и профилактические работы.