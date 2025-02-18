На проспекте Мира в Калининграде отремонтируют ещё два дома

Ранее специалисты провели капремонт фасада дома на проспекте Мира, 46−48. Также там установили балконы с решётками для растений. Фонд капремонта показывал, как хотят благоустроить территорию рядом с домами № 46−48 и № 50−56А. Там собираются выровнять территорию, демонтировать старые ступени, обустроить подпорные стенки. Кроме того, проект предусматривает организацию парклетов — общественных пространств на открытом воздухе.