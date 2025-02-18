На проспекте Мира в Калининграде отремонтируют ещё два дома. Работы выполнит СК «Стандарт» за 105 миллионов рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Подрядчику предстоит разработать проект и отремонтировать дома № 50−56А и № 72−72А. Здания построили в 1969 и 1972 годах.
Проектную документацию необходимо разработать за 147 дней с даты заключения контракта. Отремонтировать фасад дома № 50−56А нужно за 220 дней, а № 72−72А — за 160 дней. Специалистам также предстоит привести в порядок крышу первого здания. Работы необходимо выполнить в течение 200 дней.
Ранее специалисты провели капремонт фасада дома на проспекте Мира, 46−48. Также там установили балконы с решётками для растений. Фонд капремонта показывал, как хотят благоустроить территорию рядом с домами № 46−48 и № 50−56А. Там собираются выровнять территорию, демонтировать старые ступени, обустроить подпорные стенки. Кроме того, проект предусматривает организацию парклетов — общественных пространств на открытом воздухе.
С 2017 года на проспекте Мира отремонтировали более десяти исторических строений. Среди них дом на пересечении проспекта c Комсомольской, здание «калининградской Бастилии» и другие.