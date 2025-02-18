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30 новых сейсмостанций появятся в Алматы в 2025 году

АСТАНА, 18 фев — Sputnik. Алматы повышает уровень сейсмобезопасности, заявили в акимате.

Источник: Sputnik.kz

Для этого налаживают активное сотрудничество с агентством по землетрясениям КНР, которое посетил аким Досаев в рамках поездки в Поднебесную.

В рамках визита было подписано соглашение между Национальным научным центром сейсмологических наблюдений и исследований Казахстана и Институтом геофизики CEA. Документ предусматривает совместную работу по сейсмомониторингу и интеграции систем раннего оповещения о землетрясениях.

сообщил акимат

Это позволит казахстанским и китайским специалистам оперативно обмениваться данными в режиме реального времени, подчеркнули городские власти.

К слову, в Алматы уже функционируют 28 станций для раннего предупреждения о землетрясениях, в планах установка еще 70. В 2025 году ожидается запуск 30 новых станций.