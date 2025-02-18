Власти Екатеринбурга назвали сроки начала строительства лицея УрФУ

Ранее о планах по возведению нового корпуса для лицея корреспонденту ЕАН рассказал замдиректора корпорации «Атомстройкомплекс» Александр Копылов. Средняя школа № 130 открылась в Свердловске в 1961 году. В 1995 году ей был присвоен статус школы-лицея УГТУ. А через пять лет был создан единый образовательный комплекс «Лицей № 130 — ГОУ ВПО УГТУ-УПИ». В самом здании с 1961 года практически не было капитального ремонта.