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Власти Екатеринбурга назвали сроки начала строительства лицея УрФУ

Вице-мэр Галямов назвал примерные сроки начала строительства лицея УрФУ.

Строительство нового корпуса для лицея № 130 по улице Студенческой может начаться в 2026—2027 годах. Об этом заявил ЕАН вице-мэр Рустам Галямов.

Ранее о планах по возведению нового корпуса для лицея корреспонденту ЕАН рассказал замдиректора корпорации «Атомстройкомплекс» Александр Копылов. Средняя школа № 130 открылась в Свердловске в 1961 году. В 1995 году ей был присвоен статус школы-лицея УГТУ. А через пять лет был создан единый образовательный комплекс «Лицей № 130 — ГОУ ВПО УГТУ-УПИ». В самом здании с 1961 года практически не было капитального ремонта.

Отметим, физико-математический лицей № 130 стабильно входит в топ-3 лучших школ Екатеринбурга наряду с 9-й гимназией и СУНЦ УрФУ.

строительство