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В Башкирии продолжат ограничивать наценку на социально значимые товары

В 2024 году индекс потребительских цен в Башкирии составил 108,9%, что ниже среднероссийского значения (109,52%) и среднего значения в Приволжском федеральном округе (109,54%). Об этом на заседании коллегии министерства торговли и услуг РБ рассказал исполняющий обязанности министра Алексей Гусев.

Источник: Башинформ

Он отметил, что динамика цен на розничном продовольственном рынке республики связана с российскими общеэкономическими факторами (рост издержек производителей, волатильность рубля, логистика и др.). При этом индекс цен производителей пищевой продукции в январе-декабре 2024 года составил 112,6%, а розничная продовольственная инфляция 110,3%. Таким образом, предприятия торговли благодаря внутренним резервам не допустили опережающего роста розничных цен.

При этом, как стало известно «Башинформу», министерство работает над стабилизацией ценовой ситуации. Еженедельно проводится мониторинг цен в муниципалитетах, налажено взаимодействие с торговыми организациями, принимаются совместные меры по недопущению необоснованного роста цен. В частности, минторговли разработало ставший уже традиционным меморандум на 2025 год об ограничении наценки на социально значимые продовольственные товары в размере не более 15% от входной цены. Алексей Гусев выразил надежду, что торговые сети, как и ранее поддержат эту инициативу и присоединятся к нему.

экономика
торговля