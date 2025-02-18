Страхар: только в партнерстве с государством можно развивать предприятия и страну

«Малый и средний бизнес с каждым годом вносит все больший вклад в развитие экономики Могилевской области и Республики Беларусь в целом, и предприятие “Белэмса” это подтверждает, — подчеркнул заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар. — Сегодня оно входит в топ предприятий промышленности региона. При этом очень важно, что все годы работы оно было социально ориентировано, каждый продукт нацелен на наше население. Так, в период пандемии именно “Белэмса” в кратчайшие сроки организовало у себя производство одноразовых масок, и тем самым решило вопрос безопасности наших людей. Да, как любое коммерческое предприятие оно нацеленное на развитие, но вместе с тем обращает внимание на создание таких импортозамещающих продуктов для наших людей».