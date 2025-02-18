Страхар: только в партнерстве с государством можно развивать предприятия и страну

«Малый и средний бизнес с каждым годом вносит все больший вклад в развитие экономики Могилевской области и Республики Беларусь в целом, и предприятие “Белэмса” это подтверждает, — подчеркнул заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар. — Сегодня оно входит в топ предприятий промышленности региона. При этом очень важно, что все годы работы оно было социально ориентировано, каждый продукт нацелен на наше население. Так, в период пандемии именно “Белэмса” в кратчайшие сроки организовало у себя производство одноразовых масок, и тем самым решило вопрос безопасности наших людей. Да, как любое коммерческое предприятие оно нацеленное на развитие, но вместе с тем обращает внимание на создание таких импортозамещающих продуктов для наших людей».
По словам Руслана Страхара, сегодня предприниматель должен быть социально ответственным, и это очень важно. «Только вместе в партнерстве с государством можно развивать и предприятия, и нашу страну, — подчеркнул он. — Тем более постоянно создаются новые возможности и преференции для малого и среднего бизнеса, в том числе каждый год в стране совершенствуется законодательство об инвестиционной деятельности, банками разрабатываются новые программные продукты для малого и среднего бизнеса. Но еще более важно, что в Беларуси обеспечена стабильность законодательства и в целом безопасные условия для развития предпринимательства. Все это вкупе дает возможность нашему бизнесу развиваться».
Предприятие «Белэмса» зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ «Могилев» в апреле 2011, является членом БелТПП и внесено в реестр добросовестных партнеров. За время работы оно стало одним из крупнейших на территории ЕАЭС производителей изделий санитарно-гигиенического и медицинского назначения — подгузников для детей и взрослых, влажных салфеток, масок медицинских. На сегодня удельный вес импортозамещающей продукции в общем объеме производства стремится практически к 100%. С начала деятельности в качестве резидента предприятием вложено инвестиций в основной капитал 32,5 млн евро. Только с 2021 по 2024 годы количество работников на единственном в стране предприятии по производству подгузников для детей выросло почти в 2,5 раза и достигло почти 480 человек.