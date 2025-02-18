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ВВП Беларуси в январе вырос на 3,7%

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в январе 2025 года вырос на 3,7%. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Источник: БЕЛТА

Объем ВВП в текущих ценах составил Br20,5 млрд, или в сопоставимых ценах 103,7% к уровню января 2024 года.

Индекс-дефлятор ВВП в январе 2025 года по отношению к январю 2024 года составил 108,1%.

экономика