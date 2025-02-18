В Европе ждут краха стратегической отрасли промышленности

На это также обращают внимание в Eurofer. Как уточняют в ассоциации, уже сейчас «избыточные мощности по производству стали выгружаются на уязвимый европейский рынок по крайне низким ценам, в основном из Азии, Северной Африки и с Ближнего Востока». Это в конечном счете может привести к деиндустриализации Европы.