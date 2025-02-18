В Европе ждут краха стратегической отрасли промышленности

В ЕС забили тревогу, когда Трамп ввел высокие пошлины на сталь и алюминий: ждут резкого ухудшения ситуации в сталелитейной промышленности. К чему готовятся европейские металлурги, есть ли куда перенаправить продукцию и почему в действиях американской администрации видят план захвата предприятий — в материале РИА Новости.
«Ужасное отношение»
Трамп выполняет предвыборные обещания: 25-процентный сбор на ввоз алюминия и стали из ЕС уже утвержден. Как пояснял хозяин Белого дома, это ответ на «ужасное отношение Брюсселя к Вашингтону».
В Европе впали в уныние. Руководитель Европейской ассоциации производителей стали (Eurofer) Хенрик Адам предупредил: ситуация в сталелитейной промышленности ЕС, и без того критическая, резко ухудшится.
«Это эскалация торговой войны, начатой еще при первой администрации Трампа», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Eurofer.
Большие потери
Основные поставщики стали в США — Канада, Мексика, Бразилия, Южная Корея, алюминия — Канада, Китай, ОАЭ. Тем не менее американский рынок — второй по продажам для европейских металлургов, 16% всего экспорта стали из ЕС.
По оценкам главы Eurofer, теперь понадобится искать других покупателей для 3,7 миллиона тонн металла.
По мнению аналитиков рынка, это будет непросто.
«Речь идет о поставках на 2,5−3 миллиарда долларов в год. Конечно, что-то удастся реализовать в Африке или Азии, но немного: в Африке рынок небольшой, Азия, наоборот, сама экспортирует», — указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.
Дальнейшая деиндустриализация
Из-за дорогих энергоносителей европейская металлургия и так работает на грани рентабельности. Наблюдатели ждут резкого снижения выплавки стали в этом году и массовых увольнений.
По данным Eurofer, в 2024-м в сталелитейной промышленности ЕС сократили более 18 тысяч рабочих мест.
Предстоит новая волна консервирования производственных мощностей и банкротств предприятий.
Возникает и другая проблема: разрушение собственной индустрии стимулирует приток дешевого импорта.
На это также обращают внимание в Eurofer. Как уточняют в ассоциации, уже сейчас «избыточные мощности по производству стали выгружаются на уязвимый европейский рынок по крайне низким ценам, в основном из Азии, Северной Африки и с Ближнего Востока». Это в конечном счете может привести к деиндустриализации Европы.
«Сталелитейные бизнесы в ЕС столкнулись со спадом спроса, вызванного сокращением предложения в автомобильной промышленности. А дополнительные сборы означают сокращение экспорта, повышение издержек и наводнение внутреннего рынка китайскими аналогами», — поясняет Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Приберут к рукам
Экономисты не исключают и того, что действия американцев — продуманный стратегический план захвата европейской сталелитейной промышленности.
Еще в разгар энергокризиса в 2022-м, столкнувшись с неподъемными ценами на электричество, компании, в том числе металлургические, принялись переносить производственные мощности за океан. Экономика США от этого очень выиграла.
Лишившиеся рынка сбыта европейские предприятия очень выгодно выкупят американские компании, прогнозируют эксперты. А потом и пошлины для себя обнулят, сохранив их для конкурентов.