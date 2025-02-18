Ипотека теряет популярность среди омичей

По данным Росреестра, омичи подали 464 заявления, что почти в два раза меньше, чем годом ранее, когда было зарегистрировано 1013 заявок.
При этом количество договоров долевого участия осталось на уровне прошлого года. В январе было подано 129 заявлений, из которых 125 оформлено онлайн.
Чаще всего жители города обращались за регистрацией права собственности — таких заявок в Росреестр поступило 11 772. Доля электронных обращений выросла на 5% и составила 60%. Самыми востребованными услугами через интернет стали ипотечные сделки (68%) и регистрация договоров долевого участия (97%).