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Ипотека теряет популярность среди омичей

В Омске в январе 2025 года резко сократилось число заявок на ипотеку.

Источник: Freepik

По данным Росреестра, омичи подали 464 заявления, что почти в два раза меньше, чем годом ранее, когда было зарегистрировано 1013 заявок.

При этом количество договоров долевого участия осталось на уровне прошлого года. В январе было подано 129 заявлений, из которых 125 оформлено онлайн.

Чаще всего жители города обращались за регистрацией права собственности — таких заявок в Росреестр поступило 11 772. Доля электронных обращений выросла на 5% и составила 60%. Самыми востребованными услугами через интернет стали ипотечные сделки (68%) и регистрация договоров долевого участия (97%).

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