В Челябинске будет отремонтирована дорога к посёлку Новосинеглазово

В Челябинске ищут подрядчика для ремонта дороги, ведущей к посёлку Новосинеглазово. Работы охватят участок от Троицкого тракта до остановки «Переезд», а на их выполнение выделено 90 миллионов рублей. В рамках проекта планируется заменить асфальтовое покрытие, установить бордюры, укрепить обочины, а также обустроить газон.
— Подрядчику предстоит до 10 июля демонтировать старое покрытие, нарастить колодцы, смонтировать перильное ограждение и заасфальтировать проезжую часть и тротуары, — сообщает Pchela.news.
Сейчас идёт приём заявок от желающих выполнить работы, а уже 27 февраля станет известно, какая компания займётся ремонтом.