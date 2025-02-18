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В Челябинске будет отремонтирована дорога к посёлку Новосинеглазово

Подрядчик в Челябинске приведёт в порядок дорогу к ООТ «Переезд».

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске ищут подрядчика для ремонта дороги, ведущей к посёлку Новосинеглазово. Работы охватят участок от Троицкого тракта до остановки «Переезд», а на их выполнение выделено 90 миллионов рублей. В рамках проекта планируется заменить асфальтовое покрытие, установить бордюры, укрепить обочины, а также обустроить газон.

— Подрядчику предстоит до 10 июля демонтировать старое покрытие, нарастить колодцы, смонтировать перильное ограждение и заасфальтировать проезжую часть и тротуары, — сообщает Pchela.news.

Сейчас идёт приём заявок от желающих выполнить работы, а уже 27 февраля станет известно, какая компания займётся ремонтом.

экономика