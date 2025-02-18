В Челябинске будет отремонтирована дорога к посёлку Новосинеглазово

В Челябинске ищут подрядчика для ремонта дороги, ведущей к посёлку Новосинеглазово. Работы охватят участок от Троицкого тракта до остановки «Переезд», а на их выполнение выделено 90 миллионов рублей. В рамках проекта планируется заменить асфальтовое покрытие, установить бордюры, укрепить обочины, а также обустроить газон.