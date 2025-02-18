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В Екатеринбурге в течение года обновят троллейбусный парк

Обновление трамвайного парка в Екатеринбурге займет пять лет.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге на обновление трамвайного парка уйдет около пяти лет. Об этом сообщил вице-мэр города Рустам Галямов.

— Задача-минимум в этому году — обновить троллейбусный парк. Обновление трамвайного парка надо планировать на пять лет, — отметил Рустам Галямов.

Однако, по словам вице-мэра Екатеринбурга, делать выводы о введении транспортной реформы пока рано. На данный момент уральская столица находится лишь в начале своего пути в этой сфере.

За последние годы в Екатеринбурге провели огромные работы по изменению работы общественного транспорта. Часть из этих работ невидимы для обычных горожан. Были приняты областные законы для того, чтобы внедрять и модифицировать систему.