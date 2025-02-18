Аэропорт Перми эвакуировали из-за опоздавшей пассажирки самолёта

Аэропорт Большое Савино в Перми эвакуировали из-за опоздавшей на рейс пассажирки, сообщает пермский линейный отдел МВД на транспорте.
Как рассказывает транспортная полиция, происшествие случилось в здании аэровокзала утром 18 февраля. Около 8 часов утра в здании аэропорта прозвучала экстренная пожарная сирена, после которой сотрудников и посетителей здания эвакуировали на улицу.
Позже сотрудники полиции выяснили, что причиной оказалась пассажирка одного из рейсов, которая опоздала на свой самолёт. Когда девушка поняла, что опаздывает, она решила нажать кнопку пожарной сигнализации.
«Материал зарегистрирован в Пермском ЛО МВД России на транспорте. Сотрудниками полиции проводится проверка», — сообщили транспортные полицейские.
По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.