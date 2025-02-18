В Волгоградской области по нацпроекту обновят еще 9 медучреждений

Напомним, в Волгоградской области по задаче, поставленной губернатором Андреем Бочаровым, проводится работа по улучшению качества медицинской помощи и развитию первичного звена здравоохранения. В первый день 2025 года глава региона оценил готовность новой поликлиники в р. п. Светлый Яр. Возведение медучреждения стало возможным благодаря реализации губернаторской программы модернизации первичного звена здравоохранения.