Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области по нацпроекту обновят еще 9 медучреждений

Объекты приведут в порядок в рамках регпроекта «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

Как сообщает администрация Волгоградской области, в текущем году запланирован ремонт детских поликлиник и подразделений первичного звена при центральных районных больницах.

Так, капитально отремонтируют волгоградские детские поликлиники № 1, 3, 6, 15, 16, 31, поликлиники Даниловской и Нехаевской ЦРБ. В Городищенской ЦРБ отремонтируют сразу несколько отделений. В медучреждениях уже стартовали демонтажные работы.

Напомним, в Волгоградской области по задаче, поставленной губернатором Андреем Бочаровым, проводится работа по улучшению качества медицинской помощи и развитию первичного звена здравоохранения. В первый день 2025 года глава региона оценил готовность новой поликлиники в р. п. Светлый Яр. Возведение медучреждения стало возможным благодаря реализации губернаторской программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Планируется строительство еще 58 новых объеектов: 33 ФАПов, 21 центра врача общей практики, 4 поликлиник. А еще 96 объектов включены в программу капитального ремонта.