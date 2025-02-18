Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На территории ОЭЗ «Тольятти» началось строительство второй очереди маслозавода ТКПП

На территории ОЭЗ «Тольятти» началось строительство второй очереди Тольяттинского комбината пищевых продуктов. Соответствующее извещение поступило в государственную инспекцию строительного надзора Самарской области.

Напомним, ранее ТКПП сообщал о планах запустить вторую очередь маслоэкстракционного завода в 2024—2025 годах. Компания намеревается занять 8% российского рынка фасованного подсолнечного масла.

ТКПП является одним из крупнейших заводов по производству масла в России. Он рассчитан на рафинацию, фасовку и переработку до 660 тыс. тонн в год масличных и зернобобовых культур: подсолнечника, сои, рапса, льна-кудряша.

Завод начал работу в сентябре 2023 года. С запуском предприятия в Тольятти появилось более 470 новых рабочих мест. Объем инвестиции в первый этап проекта достиг 15 млрд рублей.

В июне 2024 г. правительство Самарской области заключило соглашение о сотрудничестве с компанией «ЭФКО», которая должна модернизировать завод ТКПП. Благодаря этому производительность предприятия вырастет в полтора раза, до трех тысяч тонн масличных в сутки. Также завод сможет перерабатывать одновременно сразу две культуры, увеличатся мощности по хранению сырья и готовой продукции. Проект создаст порядка 140 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит 11 млрд рублей.

строительство