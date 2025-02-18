На территории ОЭЗ «Тольятти» началось строительство второй очереди маслозавода ТКПП

В июне 2024 г. правительство Самарской области заключило соглашение о сотрудничестве с компанией «ЭФКО», которая должна модернизировать завод ТКПП. Благодаря этому производительность предприятия вырастет в полтора раза, до трех тысяч тонн масличных в сутки. Также завод сможет перерабатывать одновременно сразу две культуры, увеличатся мощности по хранению сырья и готовой продукции. Проект создаст порядка 140 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит 11 млрд рублей.