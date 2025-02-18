На территории ОЭЗ «Тольятти» началось строительство второй очереди маслозавода ТКПП

Напомним, ранее ТКПП сообщал о планах запустить вторую очередь маслоэкстракционного завода в 2024—2025 годах. Компания намеревается занять 8% российского рынка фасованного подсолнечного масла.
ТКПП является одним из крупнейших заводов по производству масла в России. Он рассчитан на рафинацию, фасовку и переработку до 660 тыс. тонн в год масличных и зернобобовых культур: подсолнечника, сои, рапса, льна-кудряша.
Завод начал работу в сентябре 2023 года. С запуском предприятия в Тольятти появилось более 470 новых рабочих мест. Объем инвестиции в первый этап проекта достиг 15 млрд рублей.
В июне 2024 г. правительство Самарской области заключило соглашение о сотрудничестве с компанией «ЭФКО», которая должна модернизировать завод ТКПП. Благодаря этому производительность предприятия вырастет в полтора раза, до трех тысяч тонн масличных в сутки. Также завод сможет перерабатывать одновременно сразу две культуры, увеличатся мощности по хранению сырья и готовой продукции. Проект создаст порядка 140 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит 11 млрд рублей.