В «Атомстройкомплексе» призвали «не демонизировать» ситуацию с Березовой рощей

На прошлой неделе Октябрьский районный суд Екатеринбурга на время рассмотрения дела наложил обеспечительные меры на участок, расположенный в микрорайоне Краснолесье, в квартале улиц Краснолесье — Мехренцева — Вонсовского — Чкалова. Данные меры подразумевают остановку строительных и подготовительных работ на территории.
Как рассказал сегодня на «круглом столе» в Екатеринбурге коммерческий директор ГК «Атомстройкомплекс» Данил Кузнецов, сейчас в компании ждут дальнейших решений судов.
«Посмотрите все проекты — там все настолько пересмотрено в пользу города. Из 20 гектар 16 — парк. Это не лесополоса, стихийно выросшая, а детские и спортивные площадки, дорожки, освещение, надеюсь, тоже есть. Сейчас проект дорабатывается. Здоровенный кусок под школу, естественно, садик. Жилья там почти не осталось. Это классическая история, когда многие не разобрались, и застройщики — самые плохие в мире, вторые после банкиров», — отметил Кузнецов.
По его словам, проект долго прорабатывался с жителями местных домов.
«Мы строим там активно 15 лет. Весь проект утвержден с пожеланиями активных жителей и администрации города. Поэтому, я бы сказал, даже обидно. Проект однозначно сделан в интересах города, не надо там ничего демонизировать», — призвал представитель застройщика.
Он выразил надежду, что все жители разберутся в проекте и не будут «протестовать ради того, чтобы протестовать».
«Нельзя начинать строительство, пока нет разрешения на строительство, но подготавливать участок можно. Мы точно не идем на нарушение. Тем более, ни у кого не хватит ума пойти на нарушение в такой локации. И если бы там нельзя было рубить деревья — наши бы их точно не стали рубить», — заключил представитель «Атомстройкомплекса».