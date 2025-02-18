В «Атомстройкомплексе» призвали «не демонизировать» ситуацию с Березовой рощей

«Нельзя начинать строительство, пока нет разрешения на строительство, но подготавливать участок можно. Мы точно не идем на нарушение. Тем более, ни у кого не хватит ума пойти на нарушение в такой локации. И если бы там нельзя было рубить деревья — наши бы их точно не стали рубить», — заключил представитель «Атомстройкомплекса».