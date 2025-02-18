Омичам на заводах предлагают зарплату более 110 тысяч рублей

Оказалось, что выше всего ценят специалистов в организациях транспортного машиностроения. Тут средняя зарплата превышает 110 тысяч рублей. На втором месте по уровню зарплат оказались предприятия по производству промышленного оборудования. Здесь можно заработать более 105 тысяч в месяц. На третьем месте сфера по добыче и переработки нефти и газа. Тут заплатят почти 85 тысяч рублей.