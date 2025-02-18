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Омичам на заводах предлагают зарплату более 110 тысяч рублей

Аналитики «Авито» выяснили, сколько омичам готовы предлагать за работу на заводах в разных отраслях.

Максимальная и минимальная зарплаты отличаются в два раза.

Оказалось, что выше всего ценят специалистов в организациях транспортного машиностроения. Тут средняя зарплата превышает 110 тысяч рублей. На втором месте по уровню зарплат оказались предприятия по производству промышленного оборудования. Здесь можно заработать более 105 тысяч в месяц. На третьем месте сфера по добыче и переработки нефти и газа. Тут заплатят почти 85 тысяч рублей.

Самую низкую зарплату обещают в металургической промышленности, 59 тысяч рублей.

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