Пятиэтажку на ул. Заводской в Екатеринбурге хотят расселить к сентябрю и снести

«Если говорить о первой части, начиная от ул. Красноуральской (включая дом на ул. Заводская, 30), то из примерно 160 объектов, подлежащих изъятию, на сегодняшний день изъято около двух третей. По всем остальным уже есть судебные решения, там цена определена, выделяются дополнительные деньги. Я думаю, что при хорошем стечении обстоятельств к сентябрю этот дом будет полностью расселен и до конца года ставим задачу его снести», — рассказал вице-мэр.