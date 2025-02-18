Власти Ростова будут бороться с «серыми» возчиками мусора

Глава донского региона Юрий Слюсарь на заседании правительства обсудил тему незаконного складирования строительного и другого мусора в непредусмотренных для этого местах. Для этого контейнерные площадки предлагают мониторить.
Однако, по словам Слюсаря, сначала нужно увеличить количество контейнеров в регионе, навести порядок на мусорных площадках, увеличить количество мусоровозов и частоту вывоза мусора, а затем контролировать несанкционированное складирование мусора на контейнерных площадках и на свалках.