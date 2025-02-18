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Власти Ростова будут бороться с «серыми» возчиками мусора

В Ростовской области усилят борьбу с вывозом строительного мусора в неположенные места. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Глава донского региона Юрий Слюсарь на заседании правительства обсудил тему незаконного складирования строительного и другого мусора в непредусмотренных для этого местах. Для этого контейнерные площадки предлагают мониторить.

Однако, по словам Слюсаря, сначала нужно увеличить количество контейнеров в регионе, навести порядок на мусорных площадках, увеличить количество мусоровозов и частоту вывоза мусора, а затем контролировать несанкционированное складирование мусора на контейнерных площадках и на свалках.