Узбекистан и Таджикистан будут сотрудничать в сфере судмедэкспертизы

Кроме того, профильные центры Узбекистана и Таджикистана в сфере судмедэкспертизы вместе с Азиатским международным университетом и Таджикским государственным медицинским университетом имени Абу Али ибн Сино планируют реализовать проект по строительству ДНК-лаборатории стоимостью $20 тысяч.