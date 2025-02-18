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Узбекистан и Таджикистан будут сотрудничать в сфере судмедэкспертизы

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан будут сотрудничать в сфере судмедэкспертизы, сообщает пресс-служба Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы РУз.

Источник: Министерство сельского хозяйства

Центр подписал соответствующие документы с профильным учреждением и вузом Таджикистана.

Речь идет об обмене опытом, повышении квалификации специалистов, совместных научных мероприятиях.

В частности, стороны организуют 36-часовые курсы повышения квалификации по следующим направлениям:

  • судебно-медицинская гистология;
  • судебная химия;
  • судебно-медицинская криминалистика;
  • судебная биология и комплексные экспертизы.

По предложению Республиканского центра медико-судебной экспертизы Республики Таджикистан достигнута договоренность о реализации 6 научных проектов общей стоимостью 10 тысяч долларов США.

говорится в сообщении

Также отмечается, что в апреле этого года на базе Бухарского областного филиала центра при поддержке Азиатского международного университета состоится научно-практический семинар, посвященный судебно-медицинской экспертизе травматических повреждений.

Кроме того, профильные центры Узбекистана и Таджикистана в сфере судмедэкспертизы вместе с Азиатским международным университетом и Таджикским государственным медицинским университетом имени Абу Али ибн Сино планируют реализовать проект по строительству ДНК-лаборатории стоимостью $20 тысяч.