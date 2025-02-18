Автоэксперт Мосеев: возвращение Hyundai и Kia оздоровит рынок России

Новому конкуренту не обрадуются даже японские компании, оставшиеся на рынке РФ, хотя их и не принято брать в расчет, согласился Максим Кадаков из «За рулем». По его словам, сила Hyundai в том, что в России у этой марки есть много лояльных клиентов. В итоге многое будет зависеть от цен — очевидно, что автомобили не должны быть дороже китайских, резюмировал эксперт.