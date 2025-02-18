В Омске завершилось строительство нового склада

В Центральном округе Омска завершилось строительство нового складского помещения. Объект, расположенный на улице 22-го Партсъезда, 97/8, уже получил разрешение на эксплуатацию.
Склад возведён на территории, где работают различные производственные и строительные компании. Его площадь составляет 422,5 кв. м, а строительный объём достигает 4 144,14 куб. м.
Проект реализовало ООО «Промышленно-торговая компания “ЭнергоСнаб”. Официальное разрешение на ввод в эксплуатацию выдано, и теперь склад готов к использованию.