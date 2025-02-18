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В Омске завершилось строительство нового склада

Его площадь составляет более 400 кв. м.

Источник: Om1 Омск

В Центральном округе Омска завершилось строительство нового складского помещения. Объект, расположенный на улице 22-го Партсъезда, 97/8, уже получил разрешение на эксплуатацию.

Склад возведён на территории, где работают различные производственные и строительные компании. Его площадь составляет 422,5 кв. м, а строительный объём достигает 4 144,14 куб. м.

Проект реализовало ООО «Промышленно-торговая компания “ЭнергоСнаб”. Официальное разрешение на ввод в эксплуатацию выдано, и теперь склад готов к использованию.

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