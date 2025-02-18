В Пермском крае достроят три оставшихся проблемных дома

В прошлом году федеральные и региональные программы позволили достроить восемь домов из списка Единого реестра проблемных объектов. В новые квартиры въехали 1,5 тыс. человек. В 2025 году введут в эксплуатацию три последних долгостроя.
По информации краевого Минстроя, за шесть последних лет из реестра исключили 70 многоквартирных домов. Начиная с 2019 года в регионе восстановили права более 5 тыс. человек, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Обманутые дольщики получили квартиры или денежные возмещения.
В списке долгостроев остались три объекта незавершенного строительства — дома ЖК «Триумф 2 очередь» на ул. Карпинского и дом на ул. Ленской, 30 в Перми.
В доме на ул. Карпинского, 110 идет приемка объекта для ввода его в эксплуатацию, готовность соседнего с ним дома составляет более 80%. Передачу помещений в этом году ожидают 257 дольщиков. Строительство дома на ул. Ленской, 30 завершено, его введут в эксплуатацию по решению суда.
В 2024 году краевой Фонд защиты прав дольщиков при федеральной поддержке достроил шесть домов: на улицах Переселенческой, 98 и 100, Углеуральской, 25, Карпинского, 112а, Старцева, 143 и Сокольской, 10б. При поддержке правительства региона в эксплуатацию ввели дома на ул. Теплогорской, 20 и 22.