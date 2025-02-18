В Пермском крае достроят три оставшихся проблемных дома

В доме на ул. Карпинского, 110 идет приемка объекта для ввода его в эксплуатацию, готовность соседнего с ним дома составляет более 80%. Передачу помещений в этом году ожидают 257 дольщиков. Строительство дома на ул. Ленской, 30 завершено, его введут в эксплуатацию по решению суда.