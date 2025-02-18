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В Новосибирске с начала 2025 года подорожали шоколад и водка

Новосибирскстат подвел итоги за январь текущего года.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске по результатам января 2025 года сильнее всего подорожали шоколад (+8,9), водка (+6,9) и сырокопченая колбаса (+7%). Данные предоставили в Новосибирскстате.

Помимо этого эксперты зафиксировали значительный рост цен на плавленный сыр (+6,5%), сливки (+6%) и солёную сельдь (+5,9%). В целом, индекс потребительских цен по региону в январе 2025 года по сравнению с декабрём 2024 составил 101,6%.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирске маршрутка до Академгородка подорожала до 80 рублей. Всего на маршруте работают 14 микроавтобусов.